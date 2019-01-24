سيصبح بإمكان زبائن مجمع سونلغاز قريبا الحصول على فواتير الكهرباء والغاز من خلال رسائل الهاتف القصيرة، حسبما أعلنه اليوم الخميس بوهران، وزير الطاقة، مصطفى قيتوني.

وأبرز الوزير خلال تدشين ووضع حيز الخدمة المركز الوطني للاتصال التابع للمجمع المذكور، أن "هناك عملية يتم القيام بها حاليا للسماح لزبائن سونلغاز باستلام فواتيرهم مستقبلا عن طريق الرسائل النصية القصيرة".

وفي هذا الصدد، أكد قيطوني أن مجمع سونلغاز يقوم بعملية رقمنة كاملة بهدف تطوير الخدمة العمومية وتحديث خدماته.

وسيتمكن الزبائن من معرفة حجم فواتيرهم عن طريق الاتصال بمراكز الاتصال الوطنية عبر الرقم الأخضر (3303)، الذي سيربط المراكز الأربعة الموجودة في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة.

كما ستسمح هذه المراكز للزبائن بتسجيل شكاويهم المتعلقة بالخدمات من خلال مكالمة بسيطة، يتم على إثرها المعالجة الفورية والتفاعلية، مما يجنبهم التنقل إلى الوكالات التجارية والتقنية، حسبما أكده الوزير، الذي شدد على ضرورة اعتماد طرق أفضل للفوترة، ولا سيما من خلال تدابير تؤدي إلى كسب وفاء المزيد من الزبائن.