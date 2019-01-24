نجح المنتخب الإيراني في تخطي نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليكون ثاني المتأهلين اليوم الخميس إلى نصف نهائي كأس آسيا.

وسجل أهداف اللقاء كل من مهدي تريمي في الدقيقة 18، وسردار ازمون في الدقيقة 31، وكريم أنصاري فرد في الدقيقة الإضافية الأولى من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، سيطرة واضحة للمنتخب الإيراني على مجريات اللعب، فيما بدا المنتخب الصيني ضعيفا من الناحية الدفاعية.

وبهذا الفوز، سيواجه المنتخب الإيراني نظيره الياباني، بعد فوز الأخير اليوم في المباراة أمام فيتنام.