رفض وزير التجارة، سعيد جلاب، الخوض في تداعيات قرار توقيف تسويق المكمل الغذائي المسمّى "رحمة ربي" سنة 2016، لصاحبه توفيق زعبيط، رافضا الإجابة عن سؤال يتعلق بتأخر افصاح وزارة التجارة عن نتائج تحاليل المكمل الغذائي، مكتفيا بقوله "إن القضية مطروحة على مستوى مجلس الدولة، ومن منطلق واجب التحفظ، فإنه لا يمكن الحديث عنها قبل الفصل فيها". بالمقابل، حمّل الوزير، مكتشف المكمل الغذائي "رحمة ربي"، مسؤولية تدهور "صحة العديد من المرضى، بعد توقفهم عن تناول الأدوية واكتفائهم بالمكمل".

وقال وزير التجارة، في رده عن سؤال، بالمجلس الشعبي الوطني، حول استمرار تداول المكمل الغذائي "رحمة ربي" في الأسواق الوطنية، بعد جلبه من تركيا، "إن الأجوبة على هذه الأسئلة ستقدم بعد الفصل في القضية" المطروحة حاليا على العدالة، مذكرا بأن تقديم منتج "رحمة ربي" من طرف مكتشفه، من خلال حملات الإشهار التي خصصت له، جاء على أساس أنه دواء يقضي على السكري، ما دفع وزارة الصحة إلى التبرؤ منه وإصرارها على أنه مكمّل غذائي، لا سيما بعد تضرر صحة متناوليه من مرضى السكري.

في الإطار ذاته، أكد سعيد جلاب خضوع المكمل "رحمة ربي" إلى العديد من التحاليل في كل من مخبر السموم ومراقبة النوعية وقمع العش، والتي أظهرت أن المنتوج ليس "دواء وإنّما مكمل غذائي".