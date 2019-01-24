تسببت رداءة الأحوال الجوية وغزارة تساقط الأمطار والثلوج في ارتفاع منسوب مياه وادي سغوان جنوب المدية، الذي عزل سكان فرقة الزمالة التي يقطنها 1200 ساكن الذين وجدوا أنفسهم منذ فجر اليوم في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

ورغم حضور مصالح الحماية المدنية التي تمكن أعوانها من إجلاء إحدى العائلات بمنطقة الفرايحية ببلدية الزبيرية، إلا أنها وجدت صعوبات كبيرة في نجدة إحدى المرضى بسبب مياه الوادي التي غمرت المسلك الوحيد الذي يربط الزمالة بوسط بلدية سغوان، التي تبقى منذ عشرات السنين تعيش هذه الوضعية حسب نائب رئيس البلدية الذي أكد أن انجاز جسر يربط الفرقة بالبلدية يبقى الحل الأمثل لفك الحصار عن سكان فرقة الزمالة في مثل هذه الظروف حيث يبقى السكان رهينة لتوقف سقوط الأمطار فقط.