نفى وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أفريل المقبل، مجددا دعمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في منشور لشكيب خليل على صفحته في الفايسبوك "تبَعاً لما تَمَّ الترويج له من طرف بعض الأوساط الإعلامية حول مَزاعِمِ إمكانية تَرَشُّحِنا للانتخابات الرئاسية المقبلة، فإننا نُكَذِّبُ بشكل قاطع وحاسِم كلّ ما نُشِرَ من تسريبات تشير إلى رغبتنا في خوض غمار الاستحقاق الرئاسي باسم أي تكتل أو تنظيم سياسي، كما نعتبرها أخبارا مغرضة عارية تماماً من الصحة و مناورة سياسية مكشوفة المعالم".

واضاف "كما نحرِصُ ونُؤكِّد مرة أخرى، التزامنا الحاسم و دعمنا المُطلَق لأي قرار يتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن هذه الاستحقاقات. ويَصُبُّ هذا التوضيح في سياق تعزيز موقفنا بتزكية الاستمرارية استكمالا لمسيرة الإصلاحات التي باشرها فخامة رئيس الجمهورية منذ سنة 1999".