هل تناهى إلى علم وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، أن العمال والطلبة المقيمين بإحدى أهم الإقامات الجامعية بولاية شرقية مهمة في احتجاج مفتوح للتنديد بـ«الإجراءات التعسفية” التي أقرها مدير الإقامة المعيّن حديثا؟ وقبل الوصول إلى الإضراب بالنسبة للعمال، والاعتصام والاحتجاج بالنسبة للطلبة، أرسل هؤلاء تقارير عن ”تعسف” المدير الجديد في عديد المواضيع والقضايا، غير أن لا أحد تحرّك لاحتواء الوضع. أكثر من ذلك لا يتأخر هذا المدير في التهديد بأنه ”مسنود من الجزائر العاصمة”، ولا يمكن لأي أحد أن يزحزحه من مكانه. فهل حقا ما يقوله المدير؟.