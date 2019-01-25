عالجت وحدات الدرك الوطني بولاية تيارت 34 قضية متعلقة بسرقة و تزوير مركبات ووثائقها خلال سنة 2018 من أصل 88 قضية مسجلة في هذين المجالين .

وأفادت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت، أنه تم معالجة 34 قضية متعلقة بسرقة و تزوير المركبات منها 29 متعلقة بتزوير المركبات ووثائقها تم من خلالها توقيف 63 متورطا و 5 قضايا متعلقة بسرقة السيارات تم من خلالها توقيف 6 أشخاص و استرجاع 6 سيارات.

وبلغ عدد القضايا المسجلة في مجال سرقة السيارات و تزويرها 88 قضية خلال سنة2018 منها 74 قضية متعلقة بتزوير مركبات و14 قضية سرقة و هو نفس عدد السيارات المسروقة حسب ذات المصدر .

و أشارت ذات المصالح إلى أنه سجل ارتفاع في عدد قضايا الخاصة بالسيارات المسروقة مقارنة بسنة 2017 حيث تم تسجيل 11 قضية وكذا في عدد قضايا التزوير حيث تم تسجيل 10 وفسرت ذلك الارتفاع بتكثيف جهود وحدات مكافحة هذه الظاهرة.