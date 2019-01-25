سّلم أمس الخميس، الإرهابي "محجوبي. أحمد" المكنى حمزة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011، نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، وبحوزته (01) مسدس رشاش من نوع ديكتاريوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح بيان للوزارة اليوم الجمعة، : "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم يوم 24 جانفي 2019، إرهابي (01) نفسه، للسلطات العسكرية بتمنراست، وبحوزته (01) مسدس رشاش من نوع ديكتاريوف وكمية من الذخيرة. و يتعلق الأمر بالإرهابي: "محجوبي. أحمد" المكنى حمزة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011".

وأضافت الوزارة انه "وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من إن أمناس وعين تموشنت وغليزان وسطيف، ستة (06) تجار مخدرات وضبطت كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ (261.8) كيلوغرام و(990) قرص مهلوس ومركبة".

من جهة أخرى وبالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات منفصلة ببرج باجي مختار، أربعة مهربين (04) وضبطت (30.12) طن من المواد الغذائية و(15420) لتر من زيت المائدة على متن ثماني (08) شاحنات، فيما تم توقيف ستة (06) منقبين عن الذهب وحجز (01) مولد كهربائي و(01) مطرقة ضغط، كما تم إحباط محاولة تهريب (89974) لتراً من الوقود في كل من برج باجي مختار وسوق أهراس وتبسة والطارف.

كما أفادت الوزارة أنه "في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران، منظماً لرحلات الهجرة غير الشرعية."