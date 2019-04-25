تعرض زوال أمس الخميس عون من عناصر وحدة الحماية المدنية الرئيسية بالبويرة إلى سقوط داخل بالوعة بحي 250 مسكن بالمخرج الشمالي لمقر بلدية البويرة، وحسب ما علمته" الخبر" فإن العون كان رفقة زملاء له في مهمة تصريف المياه المتراكمة بمقطع الطرقات قبل أن يسقط بأحد البالوعات ذات نصف قطر20سنتيمتر وتجرفه المياه المتدفقة بقوة ، هذا ولا تزال عملية البحث عنه جارية لحد كتابة هذه الأسطر.

الأمطار وبرودة الطقس تعيق العمل

تسببت الأمطار المتساقطة بغزارة منذ ليلة أول أمس في جريان كبير لبالوعات الصرف الصحي ما عطل كثيرا تدخل مصالح الحماية المدنية في انتشال جثة العون الزميل. ومازاد من تأزم الوضع هو البرودة الكبيرة التي تشهدها المنطقة على غرار باقي مناطق الوطن من برودة كبيرة.

تواصل عمليات الحفر

وتتواصل عمليات البحث بمحاذاة المجرى المائي عبر الطريق الوطني رقم 5 بمقطع الطريق نحو تكجدة وبالضبط بحي 250مسكن الذي سقط به احد الافراد من الحماية المدنية الى غاية مساء امس ، وحسب روايات شهود عيان فإن الحادثة وقعت بعد محاولة تدخل عناصر من الحماية المدنية لاخراج المياه المتدفقة عبر مفترق الطرق غير أنه وبعد انهيار جزء من الاتربة يورشة الاشغال التابعة للصينين والتي كانت تسد كميات كبيرة من المياه صدمت الاعوان الثلاثة وجرفتهم نحو المجرى حيث تقع البالوعة ، وقد تمكن شباب من عين المكان من انقاذ اثنان منهم فيما لم يعثر عن الثالث لحد الآن .

فرقة الغطاسين للبحث داخل البالوعات

حلت مساء أمس بالبويرة فرقة للغطاسين رفقة المدير العام للحماية المدنية وذلك بعد ساعات من انتشار الخبر حيث بدأت عملها في ولوج بالوعات الصرف الصحي على طول خط الصرف الصحي الرئيسي الذي يمتد لأكثر من 3 كلم من نقطة السقوط الى غاية المخرج الشرقي بالبويرة.

فرق مرابطة عند مصب القنوات

وضعت مصالح الحماية المدنية فرق " سيارة إسعاف وشاحنة" متقدمة ومرابطة عند مصب القنوات الصرف الصحي بثلاث نقاط واد هوس ومصب إعادة تدوير المياه ونقطة واد بشلول وذلك أملا في أن تقذفه المياه الجارية الى احد المخارج.

تضامن كبير وسط سكان البويرة وخارجها

منذ اعلان خبر سقوط عون الحماية المدنية بأحد البالوعات بحي 250 مسكن حتى هم الشباب في محاولة نجدة غير أن الأمر استعص بسبب قلة الامكانيات ، كما هب تضامن السكان في توفير وجبات ساخنة و مشروبات دافئة للجمع الذي أبى البقاء رفقة عناصر الحماية المدنية التي كانت مرابطة بعين المكان رغم برودة الطقس وغزارة الأمطار.