سيعقد حزب جبهة القوى الاشتراكية اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلسه الوطني للفصل في الانتخابات الرئاسية لـ 2019، حسبما أوضحه مسؤول من هذه التشكيلة السياسية.

وصرح المكلف بالاتصال لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوغرطة عبو "سنعقد اجتماعا مغلقا للمجلس الوطني مخصص للانتخابات الرئاسية والوضع النظامي للحزب".

وقال إن أعضاء المجلس الوطني "سيناقشون بكل حرية هذا الاستحقاق السياسي الهام للفصل في مشاركة الحزب من عدمها" مشيرا إلى أن هذا الاجتماع "سيتوج بلائحة سياسية تعلن عن موقف الحزب إزاء هذه المسألة".

وأضاف أن الاجتماع "سيعكف كذلك على الوضع الداخلي للحزب الذي سيشكل محل تقرير تقييمي يعرضه الأمين الأول".