أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، اليوم الجمعة، أن التموين بالمياه سيتوقف بعدد من بلديات شرق العاصمة وذلك يوم الثلاثاء 29 جانفي، حسب ما ورد في بيان الشركة.

وأضاف ذات المصدر ان توقف التموين بالماء الشروب راجع لأشغال ستتم يوم الثلاثاء 29 جانفي المقبل من الساعة 8:00 إلى الساعة 20:00، لتوصيل أنبوب إضافي لنقل المياه في إطار مشروع تعزيز التزويد بالماء الشروب ببلديات شرق العاصمة.

وأوضح البيان أن هذه الأشغال ستتسبب في انقطاع التزويد بالماء الشروب في بلديات الرغاية، هراوة، برج البحري، المرسى وعين طاية.

كما ذكرت "سيال" في بيانها أن عودة التزويد بالماء الشروب في الأحياء المعنية سيكون تدريجيا خلال ليلة الثلاثاء 29 جانفي مشيرة إلى أنها ستسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه خلال فترة الانقطاع.

من جهة أخرى أعلمت "سيال" أن الأشغال المبرمجة يوم الإثنين 28 جانفي بمحطة تطهير الماء الشروب ببلدية سيدي عمر (ولاية تيبازة) قد أجلت.