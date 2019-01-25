أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن حزبها لم يحسم بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم.



وأوضحت حنون خلال إشرافها على افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، أن اللجنة المركزية "قررت تأجيل اتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة في الرئاسيات المقبلة"، بالنظر "لتضارب مواقف أعضائها بخصوص مسألة الرئاسيات".

وبرأي حنون، فإن الرئاسيات المقبلة "ليست أولوية في الوقت الحالي، بل يجب السعي لإنقاذ البلاد من خلال الشروع في التجديد السياسي والمؤسساتي والدستوري والعمل على إرجاع الكلمة للشعب لتحديد شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته بالكامل".

وجددت بالمناسبة مطلب حزب العمال الداعي إلى "انتخاب جمعية تأسيسية وطنية من أجل تحقيق إصلاحات سياسية عميقة مع تكييف نص هذه الجمعية مع المستجدات الوطنية".

كما شددت على "وجوب تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تمنح للشعب الحق في اختيار من سيقود البلاد بكل حرية وديمقراطية"، ملحة على "ضرورة التكفل بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد لتفادي انفجار شعبي".

من جانب آخر، وعلى الصعيد الدولي, جددت حنون "مساندة" حزبها و"تضامنه المطلق مع جميع أصوات الأحرار في العالم الذين ينددون بالمحاولة الانقلابية في فنزويلا"، داعية إلى "استخلاص الدروس من هذه الوضعية لحماية الجزائر من المخاطر الخارجية التي تحدق بها".