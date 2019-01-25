أعلنت الأمم المتحدة أسماء الفريق الدولي للتحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن فريقا من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ حسب "رويترز".

وأكدت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أمس الخميس، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في أسطنبول في الثاني من أكتوبر.

وقال المكتب في بيان، إن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا في الفترة من 28 جانفي وحتى الثالث من فيفري.

وكانت النيابة العامة السعودية قد ​أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.