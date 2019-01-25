الرابطة الثانية: النتائج الجزئية للجولة 19
النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء المباريات الافتتاحية للجولة الـ 19 من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الجمعة والتي ستختتم غدا السبت.
الجمعة 25 يناير:
شبيبة سكيكدة - وداد تلمسان 2 - 0
مولودية سعيدة - جمعية وهران 1 - 0
اتحاد البليدة - رائد القبة 1 - 1
نجم مقرة - اتحاد بسكرة 3 - 1
ترجي مستغانم - مولودية العلمة 2 - 0
السبت 26 يناير:
اتحاد الحراش - سريع غليزان (15:00 سا)
أولمبي الشلف - أمل بوسعادة (16:00 سا)
شبيبة بجاية - اتحاد عنابة (17:00 سا / دون جمهور)
-- الترتيب نقاط لعب
1. نجم مقرة 35 19
2. أولمبي الشلف 33 18
3. مولودية العلمة 31 19
--. وداد تلمسان 31 19
5. سريع غليزان 30 18
6. اتحاد بسكرة 28 19
7. اتحاد عنابة 27 18
--. ترجي مستغانم 27 19
9. شبيبة سكيكدة 25 19
10. شبيبة بجاية 24 18
--. أمل بوسعادة 24 18
12. مولودية سعيدة 20 19
13. اتحاد الحراش 17 18
14. جمعية وهران 16 19
--. رائد القبة 16 19
16. اتحاد البليدة 10 19.