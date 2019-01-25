الرابطة الثانية: النتائج الجزئية للجولة 19

رياضة
25 يناير 2019 () - إ.ب/وأج
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النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء المباريات الافتتاحية للجولة الـ 19 من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الجمعة والتي ستختتم غدا السبت.

 

الجمعة 25 يناير:

شبيبة سكيكدة - وداد تلمسان     2 - 0

مولودية سعيدة - جمعية وهران          1 - 0 

اتحاد البليدة - رائد القبة          1 - 1

نجم مقرة - اتحاد بسكرة                   3 - 1

ترجي مستغانم - مولودية العلمة         2 - 0

السبت 26 يناير:

اتحاد الحراش - سريع غليزان            (15:00 سا)

أولمبي الشلف - أمل بوسعادة             (16:00 سا)

شبيبة بجاية - اتحاد عنابة                 (17:00 سا / دون جمهور) 

 

-- الترتيب                    نقاط         لعب

1. نجم مقرة                 35          19

2. أولمبي الشلف            33          18 

3. مولودية العلمة           31          19 

--. وداد تلمسان              31          19

5. سريع غليزان            30          18

6. اتحاد بسكرة             28          19  

7. اتحاد عنابة              27          18

--. ترجي مستغانم          27          19

9. شبيبة سكيكدة            25          19 

10. شبيبة بجاية           24          18

--. أمل بوسعادة             24          18

12. مولودية سعيدة         20          19 

13. اتحاد الحراش         17           18 

14. جمعية وهران         16          19

--. رائد القبة                16           19

16. اتحاد البليدة           10             19.

          

 

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