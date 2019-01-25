أشاد باتريك فييرا مدرب نادي نيس (الرابطة الأولى الفرنسية)، بالدولي الجزائري يوسف عطال، واعتبره من بين اكتشافات فريقه خلال المرحلة الأولى من الموسم الجاري مؤكدا أن لديه مستقبل واعد.

وصرح فييرا، اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية تحسبا للقاء الجولة ال22 من الربطة المحترفة الأولى: ''عطال من بين اللاعبين الذين يطمح كل مدرب تواجده في تشكيلته. إنه يرغب دائما التواجد على أرضية الميدان كما أنه يأخذ بعين الاعتبار كل النصائح والتوجيهات. أكتشف قدراته كل يوم ومع ذلك لديه بعض النقائص التي يمكن تداركها وتصحيحيها.

أهم شيء أنه لاعب واعد وجد مجتهد''.

وكان الدولي الجزائري قد التحق بصفوف نادي الجنوب الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما من نادي كورتري البليجيكي. وتقمص عطال من قبل ألوان نادي بارادو (الرابطة الأولى الجزائرية) قبل أن يحط الرحال ببلجيكا.

وأضاف الفرنسي قائلا: '' إنه لاعب له مستقبل واعد. بكل صراحة، أن سعيد ومرتاح للعمل معه''.

ويتواجد نادي نيس في المرتبة الثامنة بالبطولة الفرنسية برصيد 31 نقطة بعد مرور 21 جولة.