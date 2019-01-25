حريق في سفينة قبرصية بميناء بجاية
مجتمع
25 يناير 2019 () - واج/س.أ
نشب حريق صبيحة اليوم الجمعة في جزء من سفينة تحمل علم قبرص دون حدوث خسائر مادية او بشرية حسبما علم من الحماية المدنية.
و أوضح ذات المصدر أن النار اندلعت حوالي الساعة الرابعة و النصف صباحا في الجناح الذي يضم مدخنة السفينة غير انه تم التحكم فيها بسرعة من طرف عناصر الحماية المدنية التي جندت في هذا الصدد وسائل معتبرة لإطفاء الحريق و وحدة تتكون من 60 عنصرا.
وبعد تكسير باب الجناح الذي يضم المدخنة، باشر عناصر الحماية المدنية بإطفاء الحريق بمساعدة منقذي الميناء مما سمح بمنع انتشار اللهب و إنقاذ حمولة السفينة التي تضم 6000 طن من الالواح الخشبية كانت قادمة من اسبانيا.
و تواصلت عملية إطفاء الحريق ساعتين من الزمن وتم انهاؤها عقب تأمين كل الموقع المحاذي لرصيف السفينة، حسبما أشير إليه.