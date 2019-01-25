نشب حريق صبيحة اليوم الجمعة في جزء من سفينة تحمل علم قبرص دون حدوث خسائر مادية او بشرية حسبما علم من الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن النار اندلعت حوالي الساعة الرابعة و النصف صباحا في الجناح الذي يضم مدخنة السفينة غير انه تم التحكم فيها بسرعة من طرف عناصر الحماية المدنية التي جندت في هذا الصدد وسائل معتبرة لإطفاء الحريق و وحدة تتكون من 60 عنصرا.

وبعد تكسير باب الجناح الذي يضم المدخنة، باشر عناصر الحماية المدنية بإطفاء الحريق بمساعدة منقذي الميناء مما سمح بمنع انتشار اللهب و إنقاذ حمولة السفينة التي تضم 6000 طن من الالواح الخشبية كانت قادمة من اسبانيا.

و تواصلت عملية إطفاء الحريق ساعتين من الزمن وتم انهاؤها عقب تأمين كل الموقع المحاذي لرصيف السفينة، حسبما أشير إليه.