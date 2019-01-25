مدد الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي، العقد الذي يربطه مع فريقه الاتفاق السعودي لموسم إضافي أي لغاية عام 2022، حسبما أعلنه اليوم الجمعة النادي الناشط في بطولة الدرجة الأولى السعودية عبر موقعه الرسمي في تويتر.

والتحق مبولحي (32 سنة) بصاحب المرتبة الثامنة للبطولة السعودية شهر جانفي 2018 بعقد يدوم ستة أشهر، قبل أن يمدده في شهر مارس من نفس السنة لغاية عام 2021.

وخاض الدولي الجزائري قبل أن يحط الرحال بالعربية السعودية، تجربة سلبية في صفوف نادي رين الفرنسي, حيث لم يلعب سوى مقابلة واحدة خلال عشرة أشهر تحت قيادة المدرب كريستيان غوركوف.

وبرز خريج مدرسة أولمبيك مرسيليا كأحسن حراس المرمى في البطولة السعودية، وهو ما سمح له باسترجاع مكانته في المنتخب الوطني الجزائري، منذ تعيين جمال بلماضي كناخب وطني شهر أوت 2018، بعدما لم يستدعى تمام أثناء فترة المدرب رابح ماجر على رأس "الخضر" (أكتوبر 2017 - جوان 2018).

وسبق لرايس مبولحي (59 مقابلة دولية) حمل ألوان عديد الفرق منذ بداية مشواره الاحترافي, مسافرا عبر جميع قارات العالم تقريبا.