تسببت العاصفة الثلجية التي تجتاح إقليم ولاية ڨالمة، منذ أمس الأول، في إغلاق العديد من محاور الطرقات الرئيسية والمنافذ الواقعة بالمناطق المرتفعة عبر تراب الولاية، وانقطاع للتيار الكهربائي بعدة بلديات حيث وصل ببعضها إلى 24 ساعة، مثلما ذكر لنا مواطنون بالجهة الغربية من الولاية مساء اليوم.

العاصفة الثلجية التي عقد من عمليات التدخل فيها هبوب رياح قوية، يوم أمس الخميس، دفعت بمختلف المصالح وخاصة الأشغال العمومية، الدرك الوطني، الحماية المدنية، بالإضافة إلى مسئولي البلديات والدوائر، إلى إعلان حالة طوارئ، بإشراف والي الولاية كمال عبلة الذي يرأس بنفسه الخلية العملياتية لليقظة والتدخل.

وقد تدخلت كاسحات الثلوج، منذ صباح أمس وإلى غاية مساء اليوم، بفتح الطرقات بكل من الطرقات الوطنية 20 جهة قسنطينة، أين ظل عشرات المواطنين عالقين لأكثر من 0 6ساعات بالمقطع الممتد بين سلاوة عنونة، رأس العقبة إلى غاية عين الحوتة بوادي الزناتي. وقد تسبب في غلق الطريق على ما قال شهود عيان، سائقون فوضويون بسيرهم المتوازي. وقد استطاعت مصالح الدرك والحماية المدنية والأشغال العمومية من فتح الطريق، وتخليص المواطنين العالقين، كما سارع سكان رأس العقبة بمدهم بالمئونة، وحتى البنزين كما ذكر لنا بعض سالكي الطريق المذكور.

وفي السياق نفسه، تدخلت مختلف المصالح العاملة تحت إشراف خلية المتابة، تدخلت على مستوى الطريق الولائي 123 الرابط بين ڨالمة وبلدية عين العربي، لمساعدة سالكي الطريق بعدما غلقت الثلوج الكثيفة الطريق في وجوههم وأطلق بعضهم نداءات مساعدة. كما تدخلت بمنطقة ماونة على الطريق الولائي 126 في جزئه الرابط بين عين الصفراء بجبل ماونة ومدينة بن جراح، المنطقة المقصودة من المواطنين للتمتع بالثلوج. وعلى الطريق الولائي 27 ببوحمدان عند منطقة "غار الجماعة" التي يشتد التوافد عليها، ويغلق الطريق بها لكثافة تراكم الثلوج.

كما تدخلت على مستوى الوطني 80 في جزئه الرابط بين بلديات لخزارة، بوحشانة وعين صندل إلى غاية الحدود مع سوق أهراس، والولائي 33 الرابط بين برج صباط وأولاد حبابة من سكيكدة، بفتح الطريق عند منطقة الأربعاء بني مجالد بحضور مصالح الدرك الوطني،الحماية المدنية، الأشغال العمومية ومسئولي البلديات المعنية والدائرة.

وقد عرفت العديد من البلديات بالجهتين الغربية والشرقية من الولاية، كرأس العقبة، عين مخلوف عين حساينية حمام دباغ سلاوة عنونة، عين العربي الركنية، حمام النبائل عين العربي بوحشانة عين صندل وغيرها من البلديات، عرفت انقطاعات متكرّرة للتيار الكهربائي، استمر بعضها لقرابة الـ24 ساعة، حسبما أكّده لنا مواطنون في حدود الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة. كما عرفت بعض الأحياء السكنية بعاصمة الولاية، انقطاعات للتيار الكهربائي والغاز، التي ولّدت حالة من الغضب والتذمر لدى المواطنين، ولدى التجار وخاصة أصحاب المخابز التي توقف أصحابها عن العمل منذ صباح أمس الخميس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي كما ذكر لنا بعض خبازي الجهة الغربية من الولاية.