فرضت جمعية عين مليلة التعادل على الوصيف شبيبة القبائل بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، بنتيجة (1-1)، اليوم الجمعة في إطار مقابلات الجولة 19 للرابطة المحترفة الأولى.

وافتتح محيوص التهديف للضيوف في الدقيقة 81، فيما عدل بلايلي للشبيبة في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة يضيع الكناري فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتا، في انتظار مقابلة الرائد اتحاد الجزائر غدا السبت ضد شبيبة الساورة، حيث يبقى أشبال المدرب دوما في المركز الثاني بـ36 نقطة، بينما ترتقي جمعية عين مليلة للمرز 11 بـ20 نقطة.

وفي مقابلة أخرى تعادلت مولودية وهران أمام الجار اتحاد بلعباس بنتيجة 2-2 في داربي الغرب الجزائري، مساء اليوم الجمعة، بملعب أحمد زبانة.

وافتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة الـ12 عبر اللاعب مصمودي قبل أن يتمكن أصحاب الديار من تعديل الكفة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بفضل اللاعب بدبودة. خلال مجريات الشوط الثاني، تمكنت ''المولودية'' من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ63 بعد أن نجح اللاعب منصوري من تسديد ركلة جزاء. وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء إلى فوز ''الحمراوة''، تمكن المتألق مصمودي من إضافة الهدف الثاني لفريقه معدلا بذلك النتيجة في الوقت بدل الضائع (د90+3).

وبفضل هذه النتيجة، تصعد مولودية وهران مؤقتا إلى المرتبة الثامنة بمعية نصر حسين داي برصيد 23 نقطة، بينما ارتقى اتحاد بلعباس إلى المرتبة الـ12 برصيد 19 نقطة رفقة مولودية بجاية وأهلي برج بوعريريج.

وستتواصل فعاليات هذه الجولة يومي السبت والأحد.

الجمعة 25 يناير:

مولودية وهران- اتحاد بلعباس 2- 2

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة 1- 1

دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد (أجلت بسبب سوء الأحوال الجوية)

السبت 26 يناير:

أولمبي المدية - نادي بارادو

وفاق سطيف - مولودية الجزائر

اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة

الأحد 27 يناير:

نصر حسين داي - أهلي برج بوعريريج

شباب قسنطينة - مولودية بجاية

-- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 37 18

2. شبيبة القبائل 36 19

3. مولودية الجزائر 28 18

4. شباب قسنطينة 25 17

5. وفاق سطيف 24 17

--. نادي بارادو 24 18

--. شبيبة الساورة 24 17

8 . نصر حسين داي 23 17

--. مولودية وهران 23 19

10. أولمبي المدية 22 18

11. جمعية عين مليلة 20 18

12. مولودية بجاية 19 18

--. أ. برج بوعريريج 19 18

--. اتحاد بلعباس 19 19

15. دفاع تاجنانت 17 17

16. شباب بلوزداد 13 18