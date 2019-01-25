أويحيى ينهي مهام أمينه الولائي بالبليدة

أخبار الوطن
25 يناير 2019 () - ب.رحيم
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علمت " الخبر " أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أنهى اليوم الجمعة مهام أمينه الولائي في البليدة و السيناتور المنتهية عهدته ، نهاية العام الماضي محمد بوشلاغم ، في مفاجأة حيرت مناضلي الحزب ، خاصة بعد حصد مقعد نيابي  بمجلس الأمة.

الخرجة الصادمة لمناضلي الأرندي في البليدة، والإقرار بإنهاء مهام أمينهم الولائي للمرة الثانية ، في سيناريو تكرر من جديد ، جاء  موثقا  بأن الأمين الولائي طلب إعفاءه من مهام تسيير الحزب بالولاية ، أي " بطلب منه "، مع تكليف و تعيين عضو المكتب الوطني فاتح لكفيف خلفا لسابقه ، اعتبارا من تاريخ اليوم ، و حسب مناضلين بالحزب، فإن القرار خلف شكوكا في مدلوله و توقيته تحسبا للرئاسيات في أفريل القادم ، كون الجميع من مناضلي الأرندي و المتابعين للمشهد السياسي ، شهد و يشهد بأن " الأرندي "، استطاع انتزاع مقعد مجلس الأمة من غريمه حزب " الافالان "، وأن مهندس سير الانتخابات والفضل يعود لأمنيها الولائي ، مثل ما حصل في العهدة السابقة لانتخابات مجلس الأمة.

و في خضم الصدمة ، كشفت معلومات من محيط الحزب ، بأن اجتماعا بادر إليه المناضلون مساء اليوم ، للتباحث حول قرار " الإعلان عن استقالة جماعية".

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