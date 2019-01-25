أفاد قياديو التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش والمشطوبين بأن "خيار الشارع لايزال سيد الموقف وبأنهم لن يتراجعوا عن مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية إلى غاية فتح حوار جدي مع القيادة"، مضيفين أن "الوضع الحالي جد حساس مع اقتراب الرئاسيات"، حيث من المنتظر أن يصدر قرار عن التنسيقية بداية الشهر المقبل بشأن الرئاسيات وموقف التنسيقية من المرشحين.

وكشف أعضاء بالتنسيقية، من بينهم النقيب السابق مروان بصافة، لـ"الخبر"، أن "السلطات العليا في البلاد لا تزال تتنكر لمطالبنا، وكل أبواب الحوار لا تزال مغلقة"، معتبرين أن تصريحات السياسيين هي تغليط للرأي العام.

كما اعتبر نائب الأمين الوطني للتنسيقية، عيسى بوزرارة، أن "تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى مستفزة"، مضيفا أن "تصريح معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني ومنسق جبهة التحرير الوطني، حول متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، التي قال فيها إن متقاعدي الجيش "ناكرو فضل الرجال"، هي "مس لكرامة متقاعدي الجيش الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الجزائر"، حيث طالب إطارات التنسيقية منسق جبهة التحرير الوطني بتقديم اعتذار رسمي.

كما اعتبر هؤلاء أنه على وزارة الدفاع فتح تحقيق بعد تصريح نائب بالبرلمان في قناة تلفزيونية خاصة، حيث قال محدثونا: "لقد أكد برلماني عن جبهة التحرير الوطني، في حصة عبر قناة خاصة، أن الأموال التي رصدت لنا قد تمت سرقتها من قبل بعض الجنرالات"، وهو ما اعتبره متقاعدو الجيش "اعترافا صريحا من مسؤولين بأن أموالنا نهبت ووجب التحقيق في القضية من قبل وزارة الدفاع".

من جهة أخرى، عاد قياديو التنسيقية للضغوطات التي مورست عليهم ولاتزال من قبل السلطات، حيث قال المنسق الوطني مروان بصافة: "يخضع حاليا حوالي 157 شخص لإجراءات قضائية بعديد التهم، منهم من حكم عليهم ومنهم من لا يزال ضمن إجراءات التحقيق عبر العديد من الولايات"، مضيفا أن "الأحكام القضائية التي صدرت في حقهم جائرة، خاصة تلك التي تمنع بعض المنتسبين للتنسيقية من دخول العاصمة لمدة 30 شهرا، فمثل هذه القرارات تذكرنا بتلك التي كانت تصدر عن المستعمر الفرنسي خلال الثورة التحريرية".

أما عن الوضع الراهن، فقال قياديو التنسيقية إنهم لن يتراجعوا عن وقفاتهم ومسيراتهم السلمية إلى غاية فتح باب الحوار الجاد، مضيفين: "نحن على علم بأنه لا يمكن تسوية كل المطالب الـ37 دفعة واحدة، وإننا ملتزمون بالحوار وتلبية هذه المطالب على مراحل، خاصة أن القوانين قد صدرت منذ مدة طويلة والأموال مرصودة، إلا أن بعض القيادات العسكرية ترفض تطبيقها، وعليه لن نتراجع عن مطالبنا".