زيارة سفير الجزائر في تونس والقيادي البارز في الأفالان، عبد القادر حجار، إلى المقر المركزي للحزب في الجزائر العاصمة، أول أمس، كان مفاجأة للعديد من القياديين والمناضلين، خصوصا وأن الزيارة جاءت بعد غياب عن الحزب لمدة 10 سنوات كاملة، حسب تصريح حجار، عقب لقائه بمنسق هيئة التسيير معاذ بوشارب. هذا اللقاء كان قد هندس له وأشرف عليه، الأمين العام سابقا عبد العزيز بلخادم، بالتنسيق مع أمين عام اتحاد الفلاحين وعضو المكتب السياسي سابقا، أحمد عليوي، وذلك من أجل تقوية بوشارب في الأفالان وإبقائه على رأس الحزب، حتى بعد عقد المؤتمر المرتقب في سبتمبر القادم.