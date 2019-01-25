لا حديث لسكان بشار هذه الأيام إلا عن مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة لمدينة بشار. فهذا المشروع الحيوي والهام كان يشكل أملا كبيرا لساكنة الولاية، فضلا عن الأهمية التي يحتلها على صعيد معالجة الكثير من المشاكل التي كانت تعاني منها أحياء ولاية بشار طيلة السنوات الماضية، وهو ما جعل الكثير من جمعيات الأحياء ومنتخبين ومواطنين يترحمون على المدير العام للديوان الوطني للتطهير، نصر الدين بن زرقة، بعد رؤية هذا المشروع النور، بعد أن تم وضع حجر الأساس الخاص به الأسبوع الماضي من طرف وزير الموارد المائية حسين نسيب.