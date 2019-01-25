يستمر تسجيل المواطنين من أصحاب الشكاوى والانشغالات لأسمائهم على مستوى مكتب استحدث مؤخرا، بمقرات إحدى دوائر بلديات ولاية باتنة، قصد مقابلة رئيس الدائرة بعد تعليمة أصدرها بنفسه، تقضي بضرورة أن يتم تسجيل هوية كل مواطن يرغب في الحصول على مقابلة معه. هنا الأمر يبدو طبيعيا، غير أن الغريب في الأمر، أن هناك من الراغبين في مقابلة رئيس الدائرة، من سينتظر لأشهر عديدة قبل أن يظفر برؤية هذا المسؤول ليطرح انشغاله، رغم أن الكثير من الحالات تحمل الطابع الاستعجالي. فهل يرى هذا الرئيس أنه بمثل هذا الأمر فهو يضع آليات جديدة لعصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن.