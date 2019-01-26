ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم تواريخ مباريات الجولات 20 و 21 و 22 للبطولة المحترفة الأولى موبيليس المقررة في شهر فبراير المقبل.

وستجري الجولة الـ 20 من 4 إلى 7 فبراير، بينما برمجت الجولة 21 ليومي 8 و 9 فبراير ما عدا مقابلتي نصر حسين داي - مولودية بجاية وأهلي برج بوعريريج- شبيبة السّاورة المبرمجتين في الفاتح أفريل 2019. أما الجولة 22 للرابطة الأولى فستكون يومي 12 و 13 فبراير ما عدا اتحاد بلعباس- نصر حسين داي (20 مارس) ومولودية الجزائر-مولودية وهران (23 فبراير) وشبيبة الساورة- دفاع تاجنانت (25 فبراير).

من جهة أخرى، ستجري الجولة 20 للرابطة الثانية موبيليس يومي 1 و 2 فبراير، على أن تكون الجولة 21 يومي 8 و 9 فبراير والجولة 22 يومي 14 و 15 فبراير. كما غيرت الرابطة المحترفة تواريخ بعض المباريات الخاصة بالأندية المشاركة في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

فبعد إقصاء نادي الإسماعيلي المصري من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، وإلغاء مبارياته مع شباب قسنطينة، فإن اللقاء المقرر بين النادي القسنطيني وشبيبة السّاورة المبرمج آنفا يوم 1 مارس, سيجري يوم 16 فبراير. أما اللقاء المقرر لحساب الجولة 24 بين اتحاد بلعباس و شبيبة السّاورة فقد تم تقديمه إلى يوم 24 فبراير.