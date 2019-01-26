سلم ،أمس الجمعة، إرهابي يسمى "ديشيلي دامي" المكنى الناصري نفسه إلى السلطات العسكرية بولاية تمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع ديكتاريوف و كمية من الدخيرة حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سّلم يوم 25 جانفي 2019 إرهابي (01) نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته (01) مسدس رشاش من نوع ديكتاريوف وكمية من الذخيرة.

و يتعلق الأمر بالإرهابي: "ديشيلي. دامي" المكنى الناصر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011 ".

من جهة أخرى، وبفضل استغلال للمعلومات، كشفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بنفس الناحية، "مخبأ للأسلحة يحتوي على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة".