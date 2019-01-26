أعلن فريق اتحاد الجزائر اليوم السبت عن إعارة حارسه، محمد لمين زماموش لنادي أحد السعودي، لمدة أربعة أشهر.

وأوضح رائد بطولة الرابطة الأولى المحترفة على صفحته للتواصل الاجتماعي، "فايسبوك" :"يتعلق الأمر بإعارة لمدة أربعة أشهر. وسيدفع النادي السعودي منحة إعارة اللاعب التي تنتهي بعد أربعة أشهر".

وسيلتحق زماموش (33 سنة) في الأيام القادمة، بالمدينة المنورة، حيث مقر نادي أحد من أجل الإمضاء على العقد. وسيغادر زماموش فريق اتحاد الجزائر الذي يحتل المركز الأول في الترتيب العام.

ويتواجد نادي أحد السعودي في المركز السادس عشر والأخير في ترتيب البطولة السعودية لكرة القدم للقسم الأول بمجموع ست (6) نقاط.