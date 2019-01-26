تم إجلاء 300 شخص خلال ال 48 ساعة الأخيرة بإقليم ولاية عنابة وذلك بعد أن حاصرتهم المياه بفعل تقلبات الطقس, حسب ما علم اليوم السبت من خلية الاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وتمت عمليات الإجلاء باستعمال زوارق نصف مطاطية وعتاد متحرك لفرق الحماية المدنية، التي سجلت خلال ذات الفترة القيام بحوالي 3 آلاف تدخل عبر الأحياء السكنية والشوارع والطرقات وكذا بعدد من المنشآت التربوية و مؤسسات اقتصادية، كما أوضحه ذات المصدر.

وسجلت ولاية عنابة خلال ال 48 ساعة الأخيرة, تساقط 140 ملم من الأمطار أي ما يعادل ما متوسطه شهر كامل من التساقط على المنطقة، مثلما أفاد به مدير الموارد المائية بالولاية, عبد النور آيت منصور، الذي أشار في نفس السياق إلى تسجيل فيضانات الأودية ومجاري المياه التي تقطع إقليم الولاية.

و تسبب فيضان وادي بوحديد بمدينة عنابة في تجمع المياه عبر الأحياء السكنية الواقعة بالمناطق المنخفضة بمنطقة السهل الغربي و أحياء أول ماي والطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة و برحال، وفقا لنفس المسؤول.

كما تسبب فيضان وادي بوجمعة في تسرب كميات كبيرة للمياه نحو التجمعات السكنية لمنطقة بوزعرورة ببلدية البوني بالإضافة إلى تسربات أخرى للمياه جراء فيضان وادي مبعوجة وبرقوقة ببلدية سيدي عمار.

كما تعطلت حركة المرور عبر عدة طرق ولائية و أخرى ثانوية ببلديتي سرايدي و شطايبي الجبليتين جراء سقوط أشجار، حسب ما تمت الإشارة إليه.

للتذكير فقد أدت الفيضانات التي سجلت خلال نفس الفترة إلى هلاك أربعة (4) أشخاص من بينهم شاب يحمل الجنسية الفلسطينية و آخر من جنسية صينية.