تم تأجيل مقابلة وفاق سطيف أمام الضيف مولودية الجزائر لحساب الجولة الـ19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس"، والتي كانت مبرمجة مساء اليوم السبت، بملعب 8 ماي 45 بسطيف، الى موعد لاحق، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر، كمال قاسي سعيد، على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه "لا يمكننا إجراء مباراة كرة قدم على هذه الأرضية المملوءة بالثلوج".

وكانت مقابلة دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد، المقررة أمس الجمعة، بملعب لهوى إسماعيل بتاجنانت لحساب الجولة نفسها، قد تأجلت هي أيضا الى موعد لاحق, بسبب الثلوج الكثيفة التي غطت أرضية الملعب.