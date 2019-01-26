فاز فريق اتحاد الجزائر أمام الضيف شبيبة الساورة بنتيجة (2-0) اليوم السبت بملعب عمر حمادي ببلوغين، دون حضور الجمهور، لحساب الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدفي الفوز كل من شافعي (32) وزواري (42) لفائدة الاتحاد.

وعلى إثر هذه النتيجة تعزز تشكيلة "سوسطارة" صدارتها في الترتيب العام للبطولة رافعة رصيدها إلى 40 نقطة بفارق أربع نقاط عن المطارد شبيبة القبائل، في حين يبقى أبناء الجنوب في الصف السادس بـ24 نقطة مناصفة مع وفاق سطيف.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، فاز نادي بارادو خارج قواعده أمام مضيفه أولمبي المدية بنتيجة (1-0) بفضل هدف بوداوي في الشوط الثاني بملعب إمام الياس بالمدية، لحساب نفس الجولة.

وبفضل هذا الانتصار، يرتقي "الباك" إلى الصف الرابع مؤقتا بـ24 في حين يبقى الأولمبي في الصف العاشر بـ22 نقطة.

وستتواصل فعاليات هذه الجولة يوم غد والأحد.

الجمعة 25 يناير:

مولودية وهران- اتحاد بلعباس 2- 2

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة 1-1

دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد (أجلت بسبب سوء الأحوال الجوية)

السبت 26 يناير:

أولمبي المدية - نادي بارادو 0 - 1

اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة 2 - 0

وفاق سطيف - مولودية الجزائر (أجلت بسبب سوء الأحوال الجوية)

الأحد 27 يناير:

نصر حسين داي - أهلي برج بوعريريج

شباب قسنطينة - مولودية بجاية

-- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 40 19

2. شبيبة القبائل 36 19

3. مولودية الجزائر 28 18

4. نادي بارادو 27 19

5. شباب قسنطينة 25 17

6. وفاق سطيف 24 17

--. شبيبة الساورة 24 18

8 . نصر حسين داي 23 17

--. مولودية وهران 23 19

10. أولمبي المدية 22 19

11. جمعية عين مليلة 20 18

12. مولودية بجاية 19 18

--. أ. برج بوعريريج 19 18

--. اتحاد بلعباس 19 19

15. دفاع تاجنانت 17 17

16. شباب بلوزداد 13 18

--. شبيبة الساورة 24 17

8 . نصر حسين داي 23 17

--. مولودية وهران 23 19

10. أولمبي المدية 22 19

11. جمعية عين مليلة 20 18

12. مولودية بجاية 19 18

--. أ. برج بوعريريج 19 18

--. اتحاد بلعباس 19 19

15. دفاع تاجنانت 17 17

16. شباب بلوزداد 13 18