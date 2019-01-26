يخطط "فايسبوك" دمج تطبيقاته "إنستغرام" و"ماسنجر" و"واتساب" من خلال السماح للمستخدمين بمراسلة بعضهم البعض عبر جميع التطبيقات، وفق موقع صحيفة "النيويورك تايمس".

هذا القرار الصادم يعني أن جميع تطبيقات فايسبوك المترامية الأطراف ستندمج للمرة الأولى.

ستظل كل خدمة بمثابة تطبيق مستقل، ولكن سيعمل "فايسبوك" على إنشاء طريقة جديدة للمستخدمين للتواصل مع الآخرين من تطبيق إلى آخر.

وقال التقرير إن الشركة ما زالت في المراحل الأولى من العمل وتخطط لإنجاز هذه الخطة بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2020. ومن المرجح أن يعمل آلاف الموظفين على هذا التحديث، لأنه يتطلب منهم إعادة تكوين كيفية عمل التطبيقات في أبسط مستوياتها الأساسية.

على سبيل المثال، يستطيع مستخدمي "فايسبوك" إرسال رسالة مشفرة إلى شخص لا يملك سوى حساب عبر "واتساب" بعد هذه التغييرات. ويعمل التشفير على حماية الرسائل ومنع أي شخص غير مشارك في المحادثة من قراءتها.