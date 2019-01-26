الرابطة الثانية: النتائج الكاملة للجولة 19
النتائج الكاملة والترتيب بعد مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت يومي الجمعة والسبت.
الجمعة 25 يناير:
شبيبة سكيكدة - وداد تلمسان 2 - 0
مولودية سعيدة - جمعية وهران 1 - 0
اتحاد البليدة - رائد القبة 1 - 1
نجم مقرة - اتحاد بسكرة 3 - 1
ترجي مستغانم - مولودية العلمة 2 - 0
السبت 26 يناير:
اتحاد الحراش - سريع غليزان 1 - 0
أولمبي الشلف - أمل بوسعادة 2 - 2
شبيبة بجاية - اتحاد عنابة 1 - 0
-- الترتيب نقاط لعب
1. نجم مقرة 35 19
2. أولمبي الشلف 34 19
3. مولودية العلمة 31 19
--. وداد تلمسان 31 19
5. سريع غليزان 30 19
6. اتحاد بسكرة 28 19
7. اتحاد عنابة 27 19
--. ترجي مستغانم 27 19
--. شبيبة بجاية 27 19
10. شبيبة سكيكدة 25 19
--. أمل بوسعادة 25 19
12. مولودية سعيدة 22 19
13. اتحاد الحراش 20 19
14. جمعية وهران 16 19
--. رائد القبة 16 19
16. اتحاد البليدة 10 19.