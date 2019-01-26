الرابطة الثانية: النتائج الكاملة للجولة 19

رياضة
26 يناير 2019 () - إ.ب/وأج
0 قراءة
+ -

النتائج الكاملة والترتيب بعد مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت يومي الجمعة والسبت.

 

الجمعة 25 يناير:

شبيبة سكيكدة - وداد تلمسان     2 - 0

مولودية سعيدة - جمعية وهران          1 - 0 

اتحاد البليدة - رائد القبة          1 - 1                                                                                                                                                                                                                                

نجم مقرة - اتحاد بسكرة                   3 - 1

ترجي مستغانم - مولودية العلمة         2 - 0

 

السبت 26 يناير:

اتحاد الحراش - سريع غليزان             1 - 0

أولمبي الشلف - أمل بوسعادة            2 - 2

شبيبة بجاية - اتحاد عنابة                 1 - 0           

 

-- الترتيب                    نقاط         لعب

1. نجم مقرة                 35          19

2. أولمبي الشلف            34          19 

3. مولودية العلمة           31          19 

--. وداد تلمسان              31          19

5. سريع غليزان            30          19

6. اتحاد بسكرة             28          19  

7. اتحاد عنابة              27          19

--. ترجي مستغانم          27          19

--. شبيبة بجاية             27          19

10. شبيبة سكيكدة          25          19 

--. أمل بوسعادة             25          19

12. مولودية سعيدة         22          19 

13. اتحاد الحراش         20           19 

14. جمعية وهران         16          19

--. رائد القبة                16           19

16. اتحاد البليدة           10             19.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول