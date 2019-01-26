النتائج الكاملة والترتيب بعد مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت يومي الجمعة والسبت.

الجمعة 25 يناير:

شبيبة سكيكدة - وداد تلمسان 2 - 0

مولودية سعيدة - جمعية وهران 1 - 0

اتحاد البليدة - رائد القبة 1 - 1

نجم مقرة - اتحاد بسكرة 3 - 1

ترجي مستغانم - مولودية العلمة 2 - 0

السبت 26 يناير:

اتحاد الحراش - سريع غليزان 1 - 0

أولمبي الشلف - أمل بوسعادة 2 - 2

شبيبة بجاية - اتحاد عنابة 1 - 0

-- الترتيب نقاط لعب

1. نجم مقرة 35 19

2. أولمبي الشلف 34 19

3. مولودية العلمة 31 19

--. وداد تلمسان 31 19

5. سريع غليزان 30 19

6. اتحاد بسكرة 28 19

7. اتحاد عنابة 27 19

--. ترجي مستغانم 27 19

--. شبيبة بجاية 27 19

10. شبيبة سكيكدة 25 19

--. أمل بوسعادة 25 19

12. مولودية سعيدة 22 19

13. اتحاد الحراش 20 19

14. جمعية وهران 16 19

--. رائد القبة 16 19

16. اتحاد البليدة 10 19.