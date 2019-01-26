لم يتغير خطاب محجوب بدة قيد أنملة عما سبق أن قاله في خطاباته السابقة في إطار "المنتدى الوطني لمنتخبي حزب جبهة التحرير الوطني" وخارجه، فقد جدد، اليوم، في وهران، مناشدة "السيد المجاهد فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية لأفريل القادم".

ويظهر أيضا أن المنتخبين في المجالس الوطنية والمحلية الذين تنقلوا إلى وهران لسماع خطاب "وزير العلاقات مع البرلمان" لم يكونوا يتوقعون "جديدا" وأنهم كانوا محضرين للتصفيق والتهليل عندما يسمعون "المناشدة" وتفاعلوا من معها، ثم تزاحموا كالعادة لمصافحة موفد قيادة حزبهم وتناولوا "الكسكسي" وأخذوا صور "سيلفي" مع الوزراء السابقين الذين شاركوا في اللقاء وانصرفوا إلى ولاياتهم. فقد حجزت القيادة المحلية لحزب جبهة التحرير الوطني في وهران أكبر قاعة في مركز الاتفاقيات لسوناطراك بحي العقيد لطفي، وتجند إطاراتها طيلة ثلاثة أيام لتهيئتها وتزيينها لاحتضان هذا الحدث الذي شارك فيه قرابة الألف مناضل ومناضلة. وتنقل مع محجوب بدة من العاصمة الوزيرة الحالية الدالية وكذا ثلاثة وزراء سابقين وهم عمار تو، رشيد حراوبية ورشيد بن عيسى، وتميز بين الجمع أيضا رئيس الرابطة الجزائرية لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، الذي التصق بمحجوب بدة كظله، بينما سطع نجم رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، الذي لم يحرم أحدا من "السيلفي".

وفي خطابه، سرد بدة ما سمعه الناس منه ومن كل المتحدثين باسم جبهة التحرير الوطني حول إنجازات الرئيس في الداخل من سكنات، طرقات، منشآت قاعدية، مياه، غاز وكذلك عودة الأمن وارتفاع راية الجزائر في المحافل الدولية. ومن أجل كل هذا "إننا مع استمرار البناء وندعم الأب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ونعاهده أننا سنظل أوفياء له، ونحن مجندون خلفه دعما للاستمرارية". وأضاف: "نجدد النداء ليواصل مهمته على رأس الدولة لتستمر مسيرة النهضة وإعمار الجزائر، ونناشده باسمكم جميعا الترشح للانتخابات الرئاسية". وقال أيضا: "إننا مع الرئيس لأنه في عهده لا مساس بحرمة الدستور والمؤسسات" ودليله استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية. ولم ينس محجوب بدة توجيه تحية للجيش الوطني الشعبي الحريص على حماية الوطن والاحتكام للدستور، وحيا أيضا مختلف الأسلاك الأمنية.

هذا كل ما حدث في لقاء وهران الذي اغتنمه محجوب بدة "ليوجه سهما لسلفه معاذ بوشوارب"، حيث قال: "إننا مرتاحون للأجواء السائدة في الحزب، مع عودة الخطاب الجبهوي الأصيل، بعيدا عن الرداءة وسوء السلوك"، في إشارة ضمنيا إلى جمال ولد عباس المعزول من منصب الأمين العام.

وفي الكواليس، كان الجميع يطرح سؤال "يترشح أم لا يترشح"، ويعنون بذلك: هل سيسحب رئيس الجمهورية استمارات الترشح من وزارة الداخلية كما فعل قبله أكثر من 70 شخصا، حتى صارت عملية إيداع نية الترشح وسحب الاستمارات "لعبة مسلية" يتابع تفاصيلها الجزائريون والجزائريات متأسفين على "الهزال" الذي أصاب الفعل السياسي في بلادهم؟