في بادرة تدعو للتشجيع، نشر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس، السيد برايس، إعلانا في مدخل المديرية موجها للمواطنين، تضمن بأنّ باب مكتبه مفتوح للإجابة عن انشغالات الجميع، استجابة لتعليمات وزير السكن في هذا الخصوص، وجاء في الإعلان بأنّ يوم السبت سيكون مخصصا للمواطنين الذين يتعذر عليهم الحضور خلال أيام الأسبوع، فيما أرفق الإعلان بالهواتف الممكن التواصل من خلالها بما فيها هاتفه، فحبذا لو كان جميع المسؤولين بهذا الحس والمصالح والإدارات بهذه النوعية.