وجد الحكم الرابع في مباراة شبيبة سكيكدة ووداد تلمسان، معاناة كبيرة مع مدرب الشبيبة الذي كان يغادر المربع القانوني الخاص به في كل مرة خلال أطوار المباراة، حيث كان في كل مرة يطلب من المدرب العودة إلى المربع القانوني المخصص لتحركات المدربين، غير أن المدرب ما يلبث أن يتجاوز هذه المساحة لتقديم الإرشادات والنصائح للاعبيه، وقد ظل الحال على هذا المنوال إلى أن انتهت المباراة بين الفريقين، حتى أن الكثير ممن حضروا اللقاء علقوا على الأمر بأن الحكم الرابع كان يدير مباراتين في نفس الوقت، واحدة على المستطيل الأخضر والثانية على حدوده.