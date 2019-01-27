تقوم وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، ابتداء من اليوم الأحد، بزيارة للجزائر بدعوة من نظيرها الطيب لوح، ستشهد إبرام اتفاقية جديدة تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، حسب ما علم أمس السبت لدى وزارة العدل.

و يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تجديدا للتعاون بين الجزائر وفرنسا، خاصة عقب دخول الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي حيز التطبيق شهر ماي الفارط.

وحسب نفس المصدر، ستسمح هذه الاتفاقية، بإحداث "انسيابية في المبادلات وتسهيل تنفيذ بعض طلبات تسليم المجرمين، مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين"، مذكرة بأن فرنسا تعتبر الجزائر"شريكا استراتيجيا"، فيما يتعلق بالمبادلات في مجال مكافحة الإرهاب وكذا الشق المدني.

وخلال هذه الزيارة التي ستستمر ليومين، ستكون للوزيرة الفرنسية محادثات مع نظيرها لوح، ستتمحور حول مختلف جوانب التعاون القضائي بين البلدين، كما ستلتقي بمختلف الفاعلين في النظام القضائي الجزائري.