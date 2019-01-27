أكد نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أحمد شوبير، أن لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قررت تأجيل كأس الأمم الأفريقية لمدة أسبوع.

وكان الاتحاد الأفريقي، قد منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بدلا من الكاميرون، وذلك بعدما تم اكتساح المنافس جنوب أفريقيا في عملية التصويت بنتيجة 16 صوتا مقابل صوت وحيد للملف الجنوب إفريقي.

وتقام البطولة في مصر، حيث ستنطلق في موعدها الجديد يوم 21 جوان المقبل، بعد أن كان من المنتظر انطلاقها يوم 14 من الشهر ذاته.

وأشار شوبير في برنامجه عبر فضائية "أون سبورت المصرية"، "دول شمال أفريقيا طالبت خلال اجتماع لجنة الطوارئ الذي عقد اليوم بتأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع، للابتعاد عن الصيام".

وكان مقررا انطلاق البطولة يوم 14جوان المقبل، علما بأن شهر رمضان ينتهي في 6 جوان.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يعلن بشكل رسمي تأجيل البطولة حتى الآن.