وصلت باخرة محملة بـ 4000 طن من الغاز السائل المعد للاستهلاك المنزلي، من الجزائر إلى تونس، ليتم توزيعها على مراكز التعبئة الثلاثة، في رادس وقابس وبنزرت، وفق ما أفاد به، مساء أمس السبت، نبيل بن حميدة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل"

وقال بن حميدة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن هذه الحمولة تكفي لتعبئة أكثر من 300000 قارورة غاز، موضحا أن مناطق الشمال الغربي ستكون لها الأولوية في التزويد نظرا للظروف الجوية الحالية وموجة البرد وتساقط الثلوج التي تشهدها العديد من المعتمديات في هذه الجهات.

وكان من المفترض أن تصل الباخرة ليلة البارحة (الجمعة) لكنها تعطلت بسبب الأحوال الجوية. ومن المنتظر أن تصل، اليوم الأحد، باخرة أخرى محملة بكمية من الغاز السائل تتراوح بين 4000 و5000 طن، مما سيمكن من تفادي أي نقص في هذه المادة، في هذه الفترة التي تتسم بارتفاع كبير للطلب على الغاز للتدفئة، حسب المسؤول.