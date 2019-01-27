كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق عميد الشرطة احمد نايت الحسين، خلال برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد أن كل المؤشرات الخاصة بحوادث المرور بالجزائر في تراجع منذ 3 سنوات، ما عدا فئة الدراجات النارية التي تتصاعد الأرقام الخاصة بها بسبب ارتفاع عدد مستعملي الدراجات النارية وكذا نقص المدارس التي تقدم دروسا نظرية وتطبيقية لكيفية سياقة هذا النوع من المركبات.

وأوضح نايت الحسين أن ظاهرة تورط أصحاب الدراجات النارية في حوادث المرور بالجزائر بدأت تبرز جليا لا سيما في العام المنصرم، فبالرغم من أن الدراجات النارية لا تشكل إلا 0.56 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات، إلا أنها تتسبب في 14 بالمائة من حوادث المرور، و"عندما نقول 14 بالمائة نعني 3492 دراج متورط في الحوادث في 2018".

وأضاف أن" الرقم كبير لأننا لا نملك تقاليد ..فالظاهرة جديدة في الجزائر، حيث أصبح اللجوء إلى اقتناء الدراجات النارية مفضلا بالنسبة لفئات كثيرة من المواطنين بالنظر إلى الازدحام الذي تعرفه الطرقات، وكذا الفارق المالي بين السيارة والدراجة النارية، غير أن نقص المدارس التي تقدم دروسا نظرية وتطبيقية في سياقة الدراجات يدفع الكثير إلى الترشح بطريقة حرة لنيل الشهادة الخاصة بسياقة الدراجة بعد تكوين عصامي، وهو ما يجعل السائقين يشعرون أنهم لا يخضعون لقوانين المرور ".

وأكد نايت الحسين على ضرورة التحرك من اجل تقييد مستعملي الدراجات النارية بقوانين المرور السارية على جميع المركبات في الجزائر، وقال " هاته الظاهرة لا تزال في بدايتها و يجب تدارك الأمور من أجل الشد على أيدي هؤلاء السائقين ".

وحسب حصيلة حوادث المرور لسنة 2018 نلاحظ، يضيف المتحدث، " إن 58 بالمائة من الضحايا القتلى هم من الذكور و79 بالمائة بالنسبة للجرحى، بالإضافة إلى الراجلين في المناطق الحضرية الذين يمثلون 56 بالمائة من عدد الضحايا وذلك لعدم التزامهم بقواعد المرور ".