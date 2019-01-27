توفي المهاجم السابق لمنتخب الكونغو الديمقراطية بيار نداي مولامبا، صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة من نهائيات كأس أمم إفريقيا، يوم السبت في جنوب إفريقيا حيث كان يتلقى العلاج.

وأصدرت وزارة الرياضة في البلاد بيانا جاء فيه: "وزير الرياضة والترفيه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بابي نيانغو، يعرب عن أسفه الشديد عن الإعلان للمجتمع الوطني وللحركة الرياضية وفاة الدولي وحامل الرقم القياسي في عدد الأهداف في كأس أمم إفريقيا، نداي موتومبولا مولامبا، هذا السبت في 26 جانفي في الصباح الباكر في جنوب إفريقيا".

كان مولامبا قد تسعة أهداف في ست مباريات في نسخة 1974، منها 4 في مباراتين نهائيتين خلال نسخة كأس أمم إفريقيا العام 1974 في مصر، وما زال رقمه القياسي صامدا حتى الآن

وأحرز مولامبا العام 1973 كأس الأندية الإفريقية البطلة (دوري الأبطال حاليا) مع فريق فيتا كلوب، وخسر نهائي نسخة 1981.