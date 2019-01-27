اكتشف علماء روس من جامعة"بوليتكنيك" في سان بطرسبورغ برمجيات تستطيع في غضون 20 ثانية فقط تشخيص وجود الأورام السرطانية في الرئتين بدقة.

ويحلل النظام البيانات المحملة من التصوير المقطعي لرئتي المريض مع الأخذ بعين الاعتبار التحاليل الأخرى وبعد معالجة المعلومات، يصدر البرنامج تقريرا فيه تشخيص الأمراض.

وقال مدير المشروع ليف أوتكين أنهم في البداية "وضعوا خوارزمية للبحث عن آفات من 6 ملم، لأن الأطباء أنفسهم يلتزمون بهذا التكتيك، إلا أن هذا النظام مدروس إلى درجة أنه يجد أورام جديدة بحجم أصغر" موضحا بأنه "تمت تسمية هذا النظام باسم الطبيب "أزيموف"تكريما لكاتب الخيال العلمي "إسحاق أزيموف" الذي اخترع ثلاثة قوانين للروبوتات".

أنه بإمكان النظام على التعلم الذاتي، وهي خاصية تستند إلى شبكة عصبية قادرة على أخذ البيانات الجديدة بعين الاعتبار، وكل مهمة يتم حلها تسمح بتسريع العملية في المستقبل، ومن المتوقع أنه بعد التدريب،أن يتمكن البرنامج من الوصول إلى النتيجة في ثانيتين.