أكد الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة بسونلغاز شاهر بولخراص، اليوم الأحد ، في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة ،أن الجزائر تمكنت من إنتاج 354 ميغاواط من كهرباء الطاقات المتجددة بعد أن قررت الحكومة عام 2015 تطوير الطاقات المتجددة وصنفتها كأولوية وطنية.

وقال بولخراص ،أن البرنامج الخاص بالطاقات المتجددة الذي انطلقت بالجزائر في تجسيده ،مكن من إنتاج 354 ميغاواط في إطار السعي لتلبية الاحتياجات المحلية و الصناعية المتنامية في مجال الطاقة الكهربائية.

وأضاف ضيف الثالثة، أن الإستراتيجية الطاقوية ترمي إلى إنتاج هجين طاقوي ،تمثل فيه المواد المتجددة بما نسبته 27 بالمائة في آفاق 2030 لتوفير أفضل الشروط لتحقيق النجاعة الطاقوية مذكرا هنا بإطلاق مناقصة لمشروع إنتاج 200 ميغاوات.

وإلى جانب ورشات سونلغاز في مجال الطاقات المتجددة أشار بولخراص إلى أهمية المشاريع التي تنجز من شركة سوناطراك ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي ستسمح بإنتاج حوالي 13.5 جيجاوات بحلول عام 2030.