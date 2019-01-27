تمكنت الجمارك الجزائرية عبر مختلف المعابر الحدودية و بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية خلال السنة المنصرمة من حجز1305 كلغ من الكوكايين وأكثر من أربعة ملايين أورو، حسبما جاء أمس السبت في شريط وثائقي حول النشاطات الجمركية خلال سنة 2018 تم عرضه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي احتضنت مراسيمه ولاية البليدة.

ففي إطار مكافحتها للمخدرات بشتى أنواعها، تم إحباط دخول كميات معتبرة من هذه السموم تمثلت في 1305 كلغ من الكوكايين و 1985 كلغ من الكيف المعالج و 123.250 قرص مهلوس و 30.898 كرطوشة سجائر، بالإضافة إلى حجز 168.550 لتر من البنزين و36 قطعة حربية و 14 بندقية صيد.

أما فيما تعلق بمخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال، فقد تمكنت مصالح الجمارك خلال سنة 2018 من حجز 4.5 مليون أورو و 43 ألف 600 دولار وتسعة ملايين و 445 ألف دج.

وبحسب ذات المصادر، فقد تم توقيف 7225 شخص تورطوا في عمليات التهريب هذه و حجز 904 وسيلة كانت تستعمل في عمليات التهريب والغش، مشيرة إلى أن قيمة التحصيلات الجمركية قدرت بـ 1026 مليار دج، أي ما يعادل نسبة نمو بأكثر من 2 % مقارنة بسنة 2017.