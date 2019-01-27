تعلن وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، المقررة من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة، حسبما أورده اليوم الأحد بيان الوزارة.

و بهذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية وإلى غاية 31 ديسمبر 2018، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى مائتان وتسعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون (259.485) مواطنا، من بينهم ثلاثة ألاف وستمائة وسبعة وستين (3.667) مقيما بالخارج.

وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية ثمانمائة وخمسة وثمانون ألف ومائتان وتسعة وسبعون (885.279) متأخرا من الدفعات إلى غاية سنة 2014.