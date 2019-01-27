سّلم إرهابي نفسه، أمس السبت، للسلطات العسكرية بتمنراست، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأفاد البيان، أن الأمر يتعلق بالمسمى "بن طالب فراح"، المكنى "الشعانبي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

و أضاف البيان، أنه تم توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بقسنطينة

وفي سياق متصل وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

مدفع مضاد للدبابات عيار 82 ميليمتر، صاروخ من نوع غراد BM-21 عيار 122 ميليمتر، رشاش ثقيل من نوع KPVT عيار 14.5 ميليمتر، 8 قذائف هاون عيار 82 ميليمتر، 6 قنابل يدوية، بالإضافة إلى صندوقين وشريطي ذخيرة و600 طلقة عيار 14.5 ميليمتر.