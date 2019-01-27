تمكنت شرطة أمن دائرة القليعة بولاية تيبازة، من الإطاحة بجمعية أشرار متورطة في حيازة أسلحة و معدات حربية و أسلحة بيضاء والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حسبما جاء في بيان أعلنت عنه، اليوم الأحد مديرية أمن تيبازة.

و تورط في القضية شخصين اثنين يبلغان من العمر 21 و 27 سنة، تم الإطاحة بهما إثر عمل ميداني ، حيث أسفرت عملية تفتيش منزل احد المشتبه فيهما المعروف لدى مصالح الشرطة و المسبوق قضائيا في قضايا إجرامية عن حجز عددا من الأسلحة و كمية من المخدرات.

و يتعلق الأمر بحجز بندقية صيد واحدة و 02 بندقيات صيد بحري و 02 خناجر و جهازي اتصال عن بعد نوع كوبرا مع شاحن كهربائي و 06 إشارات ضوئية بحرية (سينيال) و بخاخة مسيلة للدموع و 03 سكاكين من الحجم الكبير 60 سنتم و كمية من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع و 23.5 غرام من المخدرات (القنب الهندي) إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ 80.000 دج، حسب ذات البيان.

من جهته، أصدر قاضي التحقيق لدى إحالة المتهمين على التحقيق من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بإيداعهما رهن الحبس المؤقت لتهم تتعلق بـ "تكوين جمعية أشرار قصد المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية ، حيازة أسلحة و معدات حربية من الصنف الثاني و الخامس و الثامن مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.