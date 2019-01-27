أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني، تسمح للمسجلين في القوائم الانتخابية بالتعرف على مراكز ومكاتب التصويت التابعين لها، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة لـ 18 أفريل المقبل.

وتمكن هذه الخدمة التي تم إطلاقها تزامنا مع انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، من الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة ببطاقة الناخب كرقم البطاقة والمركز والمكتب الذي سيجري فيه الناخب عملية التصويت.

ويتم الولوج إلى هذه البوابة الالكترونية:

electeur.interieur.gov.dz/electeurconsult، من خلال إدخال اسم الولاية والبلدية التي يقطن بها المسجل في القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى معلوماته الشخصية، ومباشرة بعد عملية البحث يتم عرض نافذة تحتوي على كل المعلومات

الواردة في بطاقة الناخب كالبيانات الشخصية ورقم التسجيل وكذا اسم ورقم المركز والمكتب الذي ستتم فيه عملية التصويت.

وقد أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أن الهدف من هذه البوابة الإلكترونية هو "التعرف على مكاتب التصويت خلال المواعيد الانتخابية".