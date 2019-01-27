سيدخل المعبر الحدودي الجديد "الطالب العربي'' بولاية الوادي حيز الخدمة في غضون شهر مارس القادم، حسبما أفادت به اليوم الأحد المديرية الجهوية للجمارك بورقلة.

ويعتبر هذا المرفق الجديد دعما للمعبر القديم الذي يشهد ضغطا كبيرا في الحركة المرورية السياحية و التجارية بين تونس و الجزائر.

ويتربع المعبر الجديد للبوابة الحدودية علي مساحة تفوق 5 هكتارات ويبعد عن المعبر القديم بـ 5 كلم ويتوفر علي كل المرافق اللازمة لتسهيل عمل أعوان الجمارك حسبما أكده لوكالة الانباء الجزائرية المكلف بالاتصال والإعلام الآلي على مستوى ذات المديرية الجهوية تازير عبد الفتاح خلال أبواب مفتوحة على الجمارك نظمت بدار الثقافة مفدي زكرياء.

وينتظر أن يعطي فتحه دفعا قويا للتنمية المحلية والرفع من نسبة التبادلات التجارية وكذا تسهيل الإجراءات الخاصة بتنقل المسافرين والبضائع من خلال إدراج التقنيات الحديثة والرقمنة.

وتأتي تظاهرة الأبواب المفتوحة هذه والتي تدوم يوما كاملا لتعريف الجمهور بالدور الذي تقوم به المصالح الجمركية من خلال العمليات المختلفة التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للقارات.

وقد تم عرض أهم النشاطات الجمركية التي قامت بها المديرية بالتعاون مع المصالح الأخرى حيث قدرت عدد العمليات المسجلة لنشاط الفرق الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بورقلة خلال سنة 2018 بـ 66 عملية فيما قدرت قيمة البضائع المحجوزة بـ 25.6 مليون دج وقيمة الغرامات المستحقة بـ 271.2 مليون دج مسجلة انخفاضا مقارنة بسنة 2017.