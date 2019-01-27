أعلنت تقارير صحافية فرنسية عدّة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد استعان بالطبيب الجزائري حكيم شلبي، للإشراف على برنامج العلاج لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها على مستوى الكاحل.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" أن الطبيب حكيم شلبي، نائب مدير مركز أسبيتار الطبي العالمي بالدوحة، سافر إلى العاصمة الفرنسية للإشراف على فريق طبي ضخم لعلاج نيمار.

وأشارت الصحيفة إلى أن شلبي، كان المدير الطبي لنادي باريس سان جيرمان في أوائل الألفية الجارية، وأشرف على علاج نجوم كبار سابقين بالفريق مثل رونالدينيو وبيدرو باوليتا.