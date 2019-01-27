تسبب اصطدام حافلتين للنقل الحضري بمدينة قالمة، مساء اليوم، في وفاة سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وجرح أخرى، حسب ما أفادت به مصادر متطابقة .

وذكر شهود عيان للخبر أن الحادث وقع بسبب تجاوز خطير تم بين الحافلتين مما أدى إلى انحراف إحداهما واعترضت طريق الضحيتان، وذلك على مستوى حي 60 مسكن بضاحية وادي المعيز، وقد أبدى المواطنون سخطهم الشديد للواقعة والتي وإن كانت فريدة من نوعها لكن الركاب يتعرضون لكثير من التهديدات بسبب التجاوزات الخطبرة لأصحاب المركبات.